أعلن مجلس الوزراء السعودي، عن ترحيبه بالاتفاق الذي توصل إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بشأن سد النهضة.

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ورحب المجلس في جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، بالاتفاق الذي حدث بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، من الاستئناف الفوري لأعمال اللجنة الفنية بشأن سد النهضة، للوصول إلى تصور نهائي بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، بما يضمن المحافظة على مصالح جميع الأطراف ويحقق التنمية المستدامة لها.

وكانت مصر قد اتفقت مع إثيوبيا خلال تواجد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في سوتشي على "الاستئناف الفوري" لأعمال اللجنة الفنية البحثية المشكلة بشأن سد النهضة الذي تقيمه أديس أبابا على نهر النيل، وتشكو مصر من أنه سيؤثر على حصتها من المياه.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن السيسي وأحمد اتفقا خلال لقاء في منتجع سوتشي الروسي يوم الخميس الماضي "على الاستئناف الفوري لأعمال اللجنة البحثية الفنية المستقلة، على نحو أكثر انفتاحا وإيجابية، بهدف الوصول إلى تصور نهائي بشأن قواعد ملء وتشغيل السد".

المصدر: "واس"