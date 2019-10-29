 
مباشر
عاجل
مراسلنا: نجاة وزير الدفاع اليمني من انفجار استهدف مقر وزارة الدفاع في مأرب

"رويترز" عن مصدر: الحريري ربما يقدم استقالته اليوم أو غدا

أخبار العالم العربي

Reuters
سعد الحريري، رئيس حكومة لبنان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mmhr

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر قوله إن رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري يتوجه ربما للاستقالة اليوم أو غدا.

إقرأ المزيد
مراسلنا: المحتجون يحاولون فتح جسر الرينغ وسط بيروت بالقوة والأمن يتدخل
مراسلنا: المحتجون يحاولون فتح جسر الرينغ وسط بيروت بالقوة والأمن يتدخل

ومن المقرر أن يتوجه الحريري بكلمة إلى اللبنانيين بعد ظهر اليوم الثلاثاء، وفق ما أفاد مراسلنا.

وقال مصدر مسؤول لـ"رويترز" إن "الحريري يتجه نحو الاستقالة وهو ما قد يعلنه يوم الثلاثاء أو الأربعاء في الوقت الذي تسيطر فيه الاحتجاجات على البلاد للأسبوع الثاني".

وقال مراسلنا في بيروت، إن مجموعة من المواطنين اشتبكت مع المحتجين عند جسر الرينغ، الذي يربط بيروت بمحيطها، ما دفع قوات مكافحة الشغب إلى التدخل.

بدورها نقلت "رويترز" عن شهود عيان قولهم، إن مؤيدي "حزب الله" وحركة "أمل" اشتبكوا مع محتجين عند حاجز على الطريق في بيروت وهدموا خيامهم وقادوا الشرطة للتدخل.

المصدر: "رويترز"

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أنا ممول الثورة.. لبنانيون يردون على اتهامات بتمويل الحراك الشعبي