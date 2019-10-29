مراسلنا: المحتجون يحاولون فتح جسر الرينغ وسط بيروت بالقوة والأمن يتدخل

أفاد مراسلنا في لبنان، بأن مواطنين يحاولون فتح جسر الرينغ وسط بيروت بالقوة، مشيرا إلى وقوع تدافع بين المحتجين، اضطر قوات مكافحة الشغب للتدخل.

ويعد جسر الرينغ، طريق رئيسيا يربط شرق العاصمة بيروت بغربها.

وكان المحتجون في لبنان، عمدوا طوال 13 يوما إلى قطع الطرقات الرئيسية في مختلف المناطق، ما أدى إلى شلل في البلاد، وإقفال المؤسسات العامة والخاصة والمدارس والجامعات وغيرها.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن بعض المواطنين الرافضين لقطع الطرق أعربوا عن "احتجاجهم وامتعاضهم من عدم قدرتهم على الوصول إلى أعمالهم ومنعهم من تأمين لقمة عيشهم".



كما أعربوا عن "هواجسهم من مؤامرة على البلد، كما حصل في الدول المجاورة التي بدأ الحراك الشعبي فيها بشعارات سلمية ثم انتقلت من سلمية إلى حمل السلاح".



من جهة ثانية، دعا المتظاهرون المواطنين إلى "الانضمام إليهم لتشكيل ضغط أكبر على السلطة والاستجابة لمطالبهم وبالتالي فتح الطرق".

المصدر: RT