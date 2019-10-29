بن سلمان يهنئ ترامب بتصفية البغدادي

هنأ ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتصفية زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي، فيما أعرب سيد البيت الأبيض عن شكره على استمرار التعاون بين البلدين.

وذكر البيت الأبيض، في بيان أصدره فجر اليوم الثلاثاء، أن ترامب وبن سلمان أجريا اتصالا هاتفيا، حيث هنأ ولي العهد السعودي الرئيس الأمريكي بـ"نجاح مهمة الولايات المتحدة الخاصة بمحاسبة مؤسس وزعيم داعش".

وأضاف البيت الأبيض أن ترامب أعرب من جانبه عن شكره لبن سلمان على "استمرار التعاون الوثيق بين السعودية والولايات المتحدة".

كما أشار بيان البيت الأبيض إلى أن الرئيس الأمريكي وولي العهد السعودي "بحثا أهم القضايا الإقليمية والثنائية".

وأعلن ترامب، يوم 27 أكتوبر، عن مقتل زعيم "داعش" بعملية "جريئة" نفذتها القوات الخاصة الأمريكية بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا في 26 من الشهر ذاته، مشيرا إلى أن البغدادي انتحر عندما كان يحاول الفرار من العسكريين الأمريكيين عبر نفق تحت مخبئه، حيث قتل نفسه و3 من أطفاله بتفجير حزام ناسف.

وأعرب ترامب، خلال كلمة ألقاها بهذه المناسبة، عن شكره لكل من روسيا والعراق وسوريا وتركيا على إسهامها في تنفيذ هذه العملية.

من جانبها، أشارت وزارة الدفاع الروسية، إلى أنها لا تملك أي معلومات تؤكد مقتل البغدادي لا سيما أن مثل هذا الإعلان ليس الأول من نوعه، نافية ما قاله ترامب حول مساعدة روسيا على تحليق الطيران الأمريكي في إدلب لتنفيذ العملية.

المصدر: وكالات