كشف مسؤول في "قوات سوريا الديمقراطية" عن تفاصيل التأكد من هوية زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي وتحديد مكان وجوده قبل العملية الأمريكية التي انتهت بتصفيته.

وكتب المستشار الكبير في "قسد"، بولات جان، في حسابه على "تويتر"، اليوم الاثنين: "من خلال مصادرنا الخاصة تأكدنا من انتقال البغدادي في شهر أبريل من منطقة الدشيشة في دير الزور إلى منطقة إدلب".

٢: تمكن أحد مصادرنا من الوصول إلى البيت الذي كان يختبأ فيه البغدادي. البغدادي كان يغيّر من أماكن اقامته كل فترة مرة.

و كان على وشك الانتقال إلى مكان جديد في جرابلس. — بولات جان Polat Can (@PolatCanRojava) October 28, 2019

وأشار إلى أن "قسد" كانت تعمل سوية مع الاستخبارات الأمريكية منذ 15 مايو "لتعقب البغدادي ومراقبته عن كثب".

وتابع المسؤول: "تمكن أحد مصادرنا من الوصول إلى البيت الذي كان فيه البغدادي"، مضيفا أن زعيم "داعش" كان يغير أماكن إقامته "كل فترة مرة" وكان على وشك الانتقال إلى مكان جديد في جرابلس عشية العملية.

وأضاف بولات جان أن "مصدرنا الخاص الذي كان قد تمكن من الوصول إلى البغدادي، قام بجلب الملابس الداخلية للبغدادي لأجل إجراء فحص الحمض النووي له والتأكد مئة بالمئة من كون الشخص البغدادي نفسه دون أي تردد".

٤: قبل أكثر من شهر تم اتخاذ القرار في القضاء على البغدادي، لكن الانسحاب الأمريكي و الغزو التركي دفعنا إلى توقيف عملياتنا الخاصة و من ضمنها عملية ملاحقة البغدادي. الغزو التركي تسبب في تأخر تنفيذ العملية. — بولات جان Polat Can (@PolatCanRojava) October 28, 2019

وأكد أنه قبل أكثر من شهر تم اتخاذ قرار القضاء على البغدادي، لكن "الانسحاب الأمريكي والغزو التركي دفعنا إلى وقف عملياتنا الخاصة ومن ضمنها عملية ملاحقة البغدادي"، مضيفا أن "الغزو التركي تسبب في تأخر تنفيذ العملية".

٦: كافة المجموعات و العناصر المسلحة المحيطة بقرية باريشا كانوا من إرهابيي داعش و تحت مسميات مختلفة. في عملية الانزال الجوي تم استهداف كافة النقاط و المواقع العسكرية التابعة لهم. — بولات جان Polat Can (@PolatCanRojava) October 28, 2019

وأضاف أن "كافة المعلومات الاستخباراتية والوصول إلى البغدادي وتثبيت موقعه كان نتيجة عملنا الخاص. ومصدرنا الاستخباراتي شارك في إرسال الإحداثيات وتوجيه الإنزال الجوي وإنجاح العملية والمشاركة فيها حتى اللحظة الأخيرة".

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وأشار إلى أن "كافة المجموعات والعناصر المسلحة المحيطة بقرية باريشا كانوا من إرهابيي داعش وتحت مسميات مختلفة"، موضحا أنه في عملية الإنزال الجوي تم استهداف كافة النقاط والمواقع العسكرية التابعة لهم.

وأضاف أن "الإرهابي أبو الحسن المهاجر كان في مهمة خاصة إلى جرابلس لتأمين نقل البغدادي إلى بيته الجديد. وكانت هنالك خطة "ب" لأجل استهداف البغدادي في بيته الجديد في حال لو انتقل قبل الضربة المخطط لها في باريشا"، مضيفا أن "أبو الحسن كان تحت مراقبة ومتابعة مكثفة من قبل استخبارات قسد".

المصدر: RT