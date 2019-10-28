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حاكم مصرف لبنان ينفي أنه صرح لـ CNN بأن الاقتصاد اللبناني سينهار خلال عدة أيام

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حاكم مصرف لبنان ينفي أنه صرح لـ CNN بأن الاقتصاد اللبناني سينهار خلال عدة أيام
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حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة
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نفى حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، تصريحات نسبتها له شبكة "سي إن إن" مفادها، أن الاقتصاد اللبناني على بعد أيام من الانهيار.

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حاكم مصرف لبنان ينفي أنه صرح لـ CNN بأن الاقتصاد اللبناني سينهار خلال عدة أيام
حاكم مصرف لبنان ينفي أنه صرح لـ CNN بأن الاقتصاد اللبناني سينهار خلال عدة أيام

وأوضح سلامة في حديث لوكالة "رويترز" أن ما نقلته عنه "سي إن إن" لا يعكس ما كان يقصده عندما تحدث عن وضع الاقتصاد اللبناني.

وأكد سلامة أن لبنان يحتاج إلى حلول سياسية سريعة لإنقاذ البلد من أزمته.

وقال: "لم أقل إننا سننهار في غضون أيام. قلت إننا بحاجة إلى حل في غضون أيام لاستعادة الثقة وتجنب الانهيار في المستقبل".

وأضاف أنه سيتم الحفاظ على ربط العملة المحلية بالدولار، وأن الهدف هو حماية أموال المودعين، لافتا إلى أن المصارف ستفتح أبوابها مجددا فور عودة الهدوء، وأن "السلطات لم تطلب منها الإغلاق".

المصدر: رويترز

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