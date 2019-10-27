مصدر طبي للأناضول: عاينا منزلا مدمرا وعددا من الخيام المحترقة بعد العملية التي استهدفت البغدادي

قالت مصادر طبية إنها عاينت منزلا مدمرا بالكامل وعددا من الخيام المحترقة، في قرية باريشا بعد العملية الأمريكية التي استهدفت البغدادي، وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول".

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وأكدت المصادر العثور على 7 جثث بينها جثث طفل و3 نساء بعد استهداف البغدادي في إدلب السورية.

وأفادت "الأناضول" بأن عملية استهداف البغدادي في نقطة قريبة من قرية باريشا شاركت فيها "8 مروحيات أمريكية وطائرتان مسيرتان على مدار 90 دقيقة".

المصدر: "الأناضول"