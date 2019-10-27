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مصادر طبية للأناضول: عثرنا على 7 جثث بينهم طفل و3 نساء بعد استهداف البغدادي في إدلب السورية

التلفزيون العراقي يبث مشاهد لغارة تصفية البغدادي

أخبار العالم العربي

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بث التلفزيون الرسمي العراقي مشاهد لما قال إنها الغارة التي تسببت في مقتل البغدادي، مؤكدا أن الاستخبارات العراقية ساعدت في تحديد مكان زعيم تنظيم "داعش".

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مغردون يكشفون موقع مقتل البغدادي وينشرون فيديوهات للعملية الأمريكية
مغردون يكشفون موقع مقتل البغدادي وينشرون فيديوهات للعملية الأمريكية

وتداول مغردون لقطات قصف ومعارك قالوا إنها دارت ليلا في قرية باريشا بمحافظة إدلب السورية، وهي المكان الذي يعتقد أن زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي قتل فيه.

وكان مغردون سوريون من إدلب قد أشاروا إلى عملية إنزال للتحالف الدولي في قرية باريشا، نفذتها ثماني مروحيات مدعومة بطيران حربي تابع للتحالف، وتحدثوا عن قصف عنيف بالمنطقة.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام أمريكية إن البغدادي لقي مصرعه بغارة أمريكية صادق على تنفيذها الرئيس دونالد ترامب.

المصدر: وكالات

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