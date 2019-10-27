مغردون يكشفون موقع مقتل البغدادي وينشرون فيديوهات للعملية الأمريكية

تداول مغردون لقطات قصف ومعارك قالوا إنها دارت ليلا في قرية باريشا بمحافظة إدلب السورية، وهي المكان الذيي عتقد أن زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي قتل فيه.

فيديو يعتقد أنه صور في موقع الهجوم على البغدادي في قرية باريشا بريف إدلب عقب الغارة الأمريكية التي حدثت ليلا

pic.twitter.com/t1Nm7R5znY — إبراهيم عرب Ibrahim Arab (@IbrahimArab) 27 октября 2019 г.

قرية باريشا التي وقعت بقربها الغارة التي استهدفت زعيم #داعش#البغدادي تقع بالقرب من ريحانلي على الحدود السورية التركية pic.twitter.com/yETcv5KDJv — ZaidBenjamin (@ZaidBenjamin5) 27 октября 2019 г.

وكان مغردون سوريون من إدلب قد أشاروا إلى عملية إنزال للتحالف الدولي في قرية باريشا، نفذتها ثماني مروحيات مدعومة بطيران حربي تابع للتحالف، وتحدثوا عن قصف عنيف بالمنطقة.

Video from US air raids in Northern Syria…: فيديو لغارات من طائرات حربية مجهولة أدت لإشتعال النيران بين باريشا و حتان بريف إدلب الشمالي بالقرب من الحدود التركية السورية. pic.twitter.com/x9Etac5uXu — Mohamad Rasheed محمد رشيد… https://t.co/eNoDqz64CX Retweet this Tweet — Fox News Feeds (@FoxNewsFeeds) 27 октября 2019 г.

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ووردت هذه المعلومات ومقاطع الفيديو، بالتزامن مع الأنباء عن مقتل زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي في عملية للقوات الخاصة الأمريكية في قرية باريشا.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام أمريكية إن البغدادي لقي مصرعه بغارة أمريكية صادق على تنفيذها الرئيس دونالد ترامب.

وصرح مسؤول بارز في البنتاغون بأن زعيم تنظيم "داعش" كان هدفا لعملية عسكرية سرية في محافظة إدلب السورية.

المصدر: RT + وكالات