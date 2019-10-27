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مغردون يكشفون موقع مقتل البغدادي وينشرون فيديوهات للعملية الأمريكية

أخبار العالم العربي

مغردون يكشفون موقع مقتل البغدادي وينشرون فيديوهات للعملية الأمريكية
RT
مغردون يكشفون موقع مقتل البغدادي وينشرون فيديوهات للعملية الأمريكية الخاصة
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تداول مغردون لقطات قصف ومعارك قالوا إنها دارت ليلا في قرية باريشا بمحافظة إدلب السورية، وهي المكان الذيي عتقد أن زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي قتل فيه.

وكان مغردون سوريون من إدلب قد أشاروا إلى عملية إنزال للتحالف الدولي في قرية باريشا، نفذتها ثماني مروحيات مدعومة بطيران حربي تابع للتحالف، وتحدثوا عن قصف عنيف بالمنطقة.

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وسائل إعلام: مقتل البغدادي بغارة أمريكية
وسائل إعلام: مقتل البغدادي بغارة أمريكية

ووردت هذه المعلومات ومقاطع الفيديو، بالتزامن مع الأنباء عن مقتل زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي في عملية للقوات الخاصة الأمريكية في قرية باريشا.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام أمريكية إن البغدادي لقي مصرعه بغارة أمريكية صادق على تنفيذها الرئيس دونالد ترامب.

وصرح مسؤول بارز في البنتاغون بأن زعيم تنظيم "داعش" كان هدفا لعملية عسكرية سرية في محافظة إدلب السورية.

المصدر: RT + وكالات

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