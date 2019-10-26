مصرع إسرائيلي في سيناء

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن مواطنا إسرائيليا لقي مصرعه غرقا، أثناء ممارسة السباحة بمحافظة جنوب سيناء المصرية.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة مساء اليوم: "غرق مواطن إسرائيلي، يبلغ من العمر 82 عاما، عندما كان يمارس السباحة في منطقة رأس أبو جالوم، في مدينة دهب في شبه جزيرة سيناء".

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وأضاف البيان: "بعد تلقي خبر موته المؤسف، قام قسم رعاية المواطنين في الخارج بالقسم القنصلي بوزارة الخارجية الإسرائيلية، والقنصل الإسرائيلي بالقاهرة دودو بن خليفا، بمساعدة أسرة الفقيد، والعمل على نقل جثمانه إلى إسرائيل"​​​.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن أكثر من 110 آلاف إسرائيلي، زاروا سيناء خلال إجازة عيد الفصح في أبريل الماضي.

وجاء في تقرير لموقع "غلوبز" الإسرائيلي، الشهر الماضي، أن أكثر من مليون إسرائيلي زاروا سيناء خلال العام الجاري.

المصدر: سبوتنيك