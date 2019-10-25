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وزير الداخلية الأردني: يسقط كل من ينادي بإسقاط النظام

أخبار العالم العربي

وزير الداخلية الأردني: يسقط كل من ينادي بإسقاط النظام
Reuters
حسين هزاع المجالي (صورة أرشيفية)
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ندد وزير الداخلية الأردني حسين هزاع المجالي، بالمطالبات التي تنادي بإسقاط النظام، مؤكدا الدفاع عن "تراب الوطن وعن قيادته الهاشمية".

وقال المجالي في تغريدة على صفحته الرسمية في "تويتر": "يسقط كل من ينادي بإسقاط النظام. التقليد الأعمى لا يفيد. نحن من تراب هذا الوطن نحافظ عليه بالدفاع عن ترابه وعن قيادته الهاشمية. هذه القلة لا تعي ما تطالب به".

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المصدر: RT

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