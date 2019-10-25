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وسائل إعلام أردنية: أعمال شغب في محافظة الزرقاء بعد عمليات توقيف نشطاء محسوبين على الحراك

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وسائل إعلام أردنية: أعمال شغب في محافظة الزرقاء بعد عمليات توقيف نشطاء محسوبين على الحراك
Reuters Muhammad Hamed
الأردن (صورة أرشيفية)
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أفادت وسائل إعلام أردنية باندلاع أعمال شغب في منطقة الهاشمية في محافظة الزرقاء، عقب توقيف أشخاص محسوبين على الحراك الشعبي.

وقالت وسائل الإعلام إن أعمال الشغب شملت إغلاق شوارع بالإطارات المشتعلة، فيما تعاملت الأجهزة الأمنية معها باستخدام الغاز المسيل للدموع.

وأوضحت أن "مواطنين وناشطين من حراك أبناء قبيلة بني حسن أغلقوا (إشارة المصفاة) في لواء الهاشمية، يوم الجمعة، وبشكل جزئي، وذلك احتجاجا على حملة اعتقالات قامت بها الأجهزة الأمنية خلال الساعات الماضية، وشملت توقيف خمسة ناشطين بحسب".

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وأكد المحتجون أن فعالياتهم ستتواصل بشكل يومي "حتى الإفراج عن المعتقلين جميعا".

المصدر: وسائل إعلام أردنية

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