أفادت وسائل إعلام أردنية باندلاع أعمال شغب في منطقة الهاشمية في محافظة الزرقاء، عقب توقيف أشخاص محسوبين على الحراك الشعبي.

وقالت وسائل الإعلام إن أعمال الشغب شملت إغلاق شوارع بالإطارات المشتعلة، فيما تعاملت الأجهزة الأمنية معها باستخدام الغاز المسيل للدموع.

محتجون يغلقون طريقا في الهاشمية احتجاجا على اعتقال نشطاء https://t.co/OuuXZjX94ppic.twitter.com/LnJx0TmIIj — البوصلة الإخبارية (@Albosala) October 25, 2019

وأوضحت أن "مواطنين وناشطين من حراك أبناء قبيلة بني حسن أغلقوا (إشارة المصفاة) في لواء الهاشمية، يوم الجمعة، وبشكل جزئي، وذلك احتجاجا على حملة اعتقالات قامت بها الأجهزة الأمنية خلال الساعات الماضية، وشملت توقيف خمسة ناشطين بحسب".

#عاجل شغب في الهاشمية بعد توقيف حراكيين والأجهزة الأمنية تطلق الغاز المسيل للدموعhttps://t.co/T0yiG2GJUi — خبرني Khaberni (@khaberni) October 25, 2019

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وأكد المحتجون أن فعالياتهم ستتواصل بشكل يومي "حتى الإفراج عن المعتقلين جميعا".

المصدر: وسائل إعلام أردنية