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الجزائر.. تغيير آلاف القضاة قبل أقل من شهرين على الانتخابات الرئاسية

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الجزائر.. تغيير آلاف القضاة قبل أقل من شهرين على الانتخابات الرئاسية
Screenshot/ Youtube
وزارة العدل الجزائرية
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كشف وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي اليوم الخميس، أن حركة التغيير في سلك القضاء مست 2998 قاضيا.

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وأشارت صحيفة "الشروق" إلى أن هذه  الحركة تعتبر الأكبر في تاريخ الجزائر التي يرأس محاكمها 6 آلاف قاض.

وتأتي الحركة قبل 48 يوما عن الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر القادم، وستطال وكلاء جمهورية ورؤساء محاكم وقضاة محاكم وقضاة محاكم إدارية وسائر مجالس القضاء، كما تتزامن مع استمرار التحقيقات مع وزراء ورجال أعمال ومسؤولين كبار في عدة قطاعات.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية

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