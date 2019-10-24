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عشرات الجرحى الفلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بالبيرة

أخبار العالم العربي

عشرات الجرحى الفلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بالبيرة
Reuters MOHAMAD TOROKMAN
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أصيب عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي خلال عملية اقتحم الجيش خلالها الليلة الماضية مدينة البيرة بـ40 آلية عسكرية وجرافتين وقام بهدم منزل الأسير إسلام أبو حميد.

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وجرى هدم منزل الأسير أبو حميد من مخيم الأمعري المتهم بقتل جندي من وحدة الدوفدوفان للمرة الثانية، إذ سبق للجيش الإسرائيلي أن نسف منزل عائلة أبو حميد بالمتفجرات نهاية العام الماضي، وهي المرة الخامسة في تاريخ العائلة التي يقبع 6 من أفرادها في السجون الإسرائيلية.
وكانت  السلطات الاسرائلية أبلغت والدة الأسير أبو حميد بنية هدم المنزل الذي كان قيد الإنشاء ومصادرة الأرض المقام عليها.


المصدر: RT

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