مصر تصدر بيانا بشأن تعرض مواطن كويتي للضرب في القنصلية المصرية بالكويت

علقت السفارة المصرية في الكويت على ما أثير بشأن القنصلية المصرية في الكويت والاعتداء على مواطن كويتي، نافية صحة الرواية المتداولة بشأن الاعتداء عليه.

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وأوضحت السفارة المصرية أنه "في ضوء ما تم تناوله خلال الأيام القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، بشأن ادعاءات طالت القنصلية المصرية في الكويت، تود سفارة جمهورية مصر العربية التأكيد على التزام القنصلية المصرية التام بالقواعد والقوانين المعمول بها في أثناء تأديتها لمهامها".

وتابعت السفارة المصرية: "نود الإشارة في هذا الصدد إلى أنه جرى تحقيق موسع في الواقعة محل الادعاء للوقوف على ملابساتها ‏واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن"، مضيفة أن "السفارة سلمت وزارة الخارجية الكويتية نتائج التحقيق وتفاصيل الواقعة المثبتة في فيديو مصور، وتبين عدم صحة الرواية المتداولة وتضمنها العديد من الادعاءات المختلقة".

وأكدت السفارة "رفضها القاطع لأي صورة من صور الإساءة إلى الكويت، وتهيب بوسائل الإعلام والشخصيات العامة للتأكد من صحة أي ادعاءات قبل تداولها"، مجددة التأكيد على اعتزازها بعمق العلاقات "المصرية - الكويتية"، ومشاعر الإخوة والود التي تربط البلدين الشقيقين.

وجاء بيان السفارة المصرية على خلفية ما أثاره محام كويتي من أنه تعرض للإهانة والضرب في مقر القنصلية المصرية خلال مراجعته لها، ما أثار ضجة على الصعيدين الإعلامي والنيابي.

المصدر: الوطن