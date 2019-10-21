الخارجية المصرية تفتح تحقيقا عقب اتهام كويتي عناصر سفارة مصر بالاعتداء عليه

فتحت وزارة الخارجية المصرية تحقيقات للكشف عن ملابسات اتهام مواطن كويتي لعناصر السفارة المصرية بالاعتداء عليه وإصابته.

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وكشف مصدر مصري مسؤول لصحيفة "القبس" الكويتية، أنه بناء على تعليمات وزير الخارجية، سامح شكري، فقد جرى التواصل مع السفير المصري في الكويت، طارق القوني، وأعضاء السفارة وتم الاستماع إلى إفاداتهم حول ملابسات الحادثة بشكل كامل.

وقال المصدر إن السفارة المصرية في الكويت أرسلت تقريرها المبدئي إلى وزارة الخارجية في القاهرة وتضمن تفاصيل ما حدث، مؤكدة أن "مشادة جرت بين طاقم تأمين السفارة والمواطن الكويتي الذي أقدم على تصوير مقر السفارة، فأكدوا له أن ذلك لا يجوز لأن المقر ليس فقط دبلوماسيا بل يخضع لنفس معاملة المباني الأمنية وتصويره يعتبر أمرا محظورا ويشكل خطرا".

وذكر المصدر أن المواطن رفض الانصراف وتعدى لفظيا على رجال أمن السفارة، وأقدم على السب والقذف بحق السفارة والعاملين فيها، كما قام بالبصق على رجال الأمن والذين كانوا يدافعون عن أنفسهم فقط.

وشدد على أن أعضاء السفارة لم ولن يعاملوا أي مواطن كويتي بشكل مسيء.

كما أكد المصدر أن اتصالات حدثت بين الخارجية الكويتية ونظيرتها المصرية بشأن هذه المشكلة، وتم إرسال نسخة من تقرير السفارة المصرية إلى الجانب الكويتي مع صور وفيديوهات من كاميرات تأمين السفارة حول الواقعة.

وتابع أن التحقيقات تتواصل بشكل موسع من قبل وزارة الخارجية المصرية لمعرفة التفاصيل بشكل أدق، مبينا أن هناك أشخاصا يحاولون إشعال أزمة بين البلدين.

المصدر: القبس