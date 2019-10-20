قالت النائبة الكويتية، صفاء الهاشم، إنها اطلعت وبقلق شديد على ما حدث لمواطن كويتي في القنصلية المصرية.

وأفادت النائبة الكويتية بوقوع أعمال ترهيب وتخويف على المحامي الكويتي، إسماعيل دشتي، في مبنى القنصلية المصرية من قبل البعثة الدبلوماسية فيها، وما تبع ذلك من سب الدولة والتعدي على رموزها، حسبما صرح به المواطن الكويتي، على حد تعبيرها.

وفي تصريحات لصفاء الهاشم نقلتها صحيفة "القبس" الكويتية، أشارت النائبة إلى أن "التعدي على المواطن الكويتي بحجة أنه على أراض مصرية سواء كانت قنصلية أو سفارة، أمر مرفوض"، مشددة على أن "كرامة الكويتي خط أحمر وفوق كل اعتبار".

وأضافت: "كلي ثقة في أخي الفاضل رئيس لجنة الشؤون الخارجية، وأعضائها الكرام بمجلس الأمة وحكمتهم لحل هذا الأمر وحفظ كرامة المواطن الكويتي".

وطالبت النائبة الكويتية باستدعاء المواطن والاستماع إليه، مشددة على أن مجلس الأمة برمته يقف خلفه ويسنده، كما طلبت أيضا استدعاء وزير الخارجية للوقوف على الموضوع، والذي طالبته أيضا باتخاذ أقصى الإجراءات ضد البعثة الدبلوماسية المصرية.

وتابعت قائلة: "لقد ضقنا ذرعا بممارساتهم التي تفتقد لأدنى درجات الدبلوماسية المعتادة".

وأشارت في السياق إلى أنه "وفوق ذلك، يعاني أهل منطقة السلام الأمرين من تصرفات البعثة الدبلوماسية المصرية، من الفوضى التي أحدثها تواجد مقر القنصلية في تلك المنطقة، والزحام الرهيب اليومي والمعاناة في الدخول والخروج منها".

المصدر: صحيفة "القبس" الكويتية