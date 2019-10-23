أكد رئيس الخدمة الفدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، دميتري شوغاييف، أن روسيا تجري مشاورات مع مصر بشأن توريد مروحيات Ka-52 للسفن الهجومية البرمائية من طراز ميسترال.

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وقال شوغاييف في مقابلة مع قناة "روسيا-24" التلفزيونية إن "قضية تجهيز سفن ميسترال بأسلحتنا وطائرات الهليكوبتر الروسية من طراز Ka-52 ، النسخة البحرية، على جدول أعمالنا، ولدينا تعاون جاد مع تلك الدولة (مصر)".

وأشار إلى أنه تجرى حاليا مشاورات بشأن تسليم الطائرات العمودية وأنظمة الحرب الإلكترونية والدفاع الجوي لمصر، مؤكدا أن مصر شريك رائد ليس فقط في القارة، ولكن بشكل عام في مجال التعاون العسكري والتقني.

وحصلت مصر عام 2015 على حاملتي مروحيات من طراز "ميسترال" من باريس، كانت فرنسا قد صنعتهما خصيصا بموجب طلب روسي، ثم فسخت العقد مع روسيا.

وكانت القاهرة قد أعربت، عن اهتمامها بشراء مروحيات "كا – 52 التمساح" النسخة البحرية، وتعتبر نسخة مطورة لمروحية "كا - 50" (القرش الأسود) الروسية الضاربة، وتستخدم لتدمير الأهداف الأرضية والأهداف الجوية البطيئة، إضافة إلى تنفيذ مهام الاستطلاع وقيادة مجموعة من المروحيات.

المصدر: تاس