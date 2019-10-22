الولايات المتحدة: سنواصل عملنا مع "قوات سوريا الديمقراطية"

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشأن السوري، جيمس جيفري، عزم الولايات المتحدة على مواصلة العمل مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في شمال شرق سوريا.

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وفي جلسة استماع نظمتها لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، قال جيفري: "في شمال الشرق (السوري)، الذي نركز اهتمامنا عليه، نعتزم مواصلة العمل مع قسد. هذه هي خطتنا. وزعيم قسد، القائد مظلوم، أخذ على عاتقه أمامنا الالتزام بمواصلة العمل معنا"، في إشارة إلى مظلوم عبدي، القائد العسكري الكردي في "قسد".

وفي 9 أكتوبر، شن الجيش التركي عملية "نبع السلام" ضد المقاتلين الأكراد السوريين، حلفاء واشنطن في حربها على "داعش"، وعدو أنقرة التي تعتبرهم "إرهابيين"، في إطار سعي تركيا لإقامة "منطقة آمنة" على حدودها الجنوبية شمال شرق سوريا.

وتوصلت تركيا والولايات المتحدة، يوم الخميس 17 أكتوبر، إلى اتفاق بشأن تعليق عملية "نبع السلام"، وافقت أنقرة بموجبه على وقف إطلاق النار لمدة 120 ساعة لتمكين مقاتلي "وحدات حماية الشعب" الكردية من إخلاء المنطقة المذكورة.

المصدر: تاس