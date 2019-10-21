الأكراد يقذفون قوافل القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا بالبطاطا والطماطم (فيديو)

قذف عدد من السكان الأكراد في مدينة القامشلي السورية، عقب مظاهرات نظموها، اليوم الاثنين، قوافل القوات الأمريكية المنسحبة من البلاد نحو العراق بالبطاطا والطماطم الفاسدة.

وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر عددا من السكان الأكراد وهم يرمون المدرعات الأمريكية، التي كانت تحمل العسكريين المغادرين، بالخضار الفاسدة خاصة البطاطا والطماطم.

وردد المحتجون شعارات مناهضة للولايات المتحدة بينها "لا لأمريكا" و"أمريكا كاذبة"، كما حملوا لافتات كتب عليها "شكرا للأمريكيين، ولكن ترامب خذلنا"، وحاولوا إغلاق الطريق أمام القافلة الأمريكية.

Stones and rotten fruit for the withdrawing US force. What a farce this has been. pic.twitter.com/PN82C6I18a — Adam Harvey (@adharves) 21 октября 2019 г.

video : #kurds protest against US army’s withdrawal from North #Syria



angry protesters

throwing tomato & potato at US army convoy saying “



we sacrificed 11 000 of our loved ones in US campaign against #ISIS in #Syria,

now you left us alone & going,where is your promise?" pic.twitter.com/oYJAIMNY1E — Botin Kurdistani (@kurdistannews24) 21 октября 2019 г.

وقرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق من أكتوبر، سحب مجموعة من القوات الأمريكية المنتشرة شمال شرق سوريا تزامنا مع إطلاق تركيا، يوم 9 أكتوبر، عملية "نبع السلام" العسكرية ضد المقالتين الأكراد المتحالفين مع الولايات المتحدة في الحرب على "داعش" والذين تعتبرهم أنقرة إرهابيين.

بدوره، أوضح وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أن عملية السحب ستشمل نحو 1000 عسكري من قوات بلاده سيتم نقلهم إلى العراق، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستبقي وحدات في بلدات محاذية لحقول النفط السورية.

وعلى الرغم من توصل الولايات المتحدة وتركيا، يوم 17 أكتوبر، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في المنطقة، إلا أن هذه الإجراءات الأمريكية تواجه انتقادات حادة من قبل حلفاء واشنطن الأكراد من "قوات سوريا الديمقراطية"، التي خاضت القتال ضد "داعش" على الأرض.

المصدر: وكالات