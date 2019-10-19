مسؤول: السلطات السعودية تدرس إلغاء شرط المحرم للراغبات في أداء العمرة

كشف الأمين العام للجنة الوطنية للحج والعمرة السعودية، مازن درار، أن سلطات المملكة تدرس إلغاء شرط المحرم للنساء القادمات إلى البلاد لأداء شعيرة العمرة.

وقال درار، في حديث لصحيفة "سبق" السعودية، السبت، إن وزارة الحج والعمرة تجاوبت مع نداء شركات ومؤسسات العمرة المطالب بالسماح للمرأة بأداء شعيرة العمرة دون محرم، على أن تتحمل الوكالات الخارجية المسؤولية الكاملة، فيما لا يزال ذلك تحت الدراسة.

وأوضح درار: "هذا القرار سيريح وكلاء العمرة في الخارج، ويتساوى مع شرط التأشيرة السياحية للنساء".

وأضاف المسؤول السعودي: "تتقدم اللجنة الوطنية للحج والعمرة، ممثلة في قطاع العمرة كافة، بالشكر لوزير الحج والعمرة، ونائبه، ووكيل وزارة الحج لشؤون العمرة، على سرعة تجاوبهم مع نداء اللجنة الوطنية للحج والعمرة ممثلة بقطاع العمرة، لتحديث وتعديل أنظمة ولوائح العمرة بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، وبما يخدم مستثمري قطاع العمرة وتوجهات السعودية".

من جانب آخر، أكد مصدر في وزارة الحج والعمرة، حسب "سبق"، أن هناك دراسة تقدمت بها الجهات ذات الاختصاص لإجراءات إصدار تأشيرة الزيارة، سواء كانت بغرض العمرة أو السياحة أو غيرها، دون محرم، ولا يزال المقترح تحت الدراسة.

يأتي ذلك بعد نحو أسبوعين من إقرار هيئة السياحة السعودية إجراءات جديدة، شملت السماح للمرأة بالسكن في الفنادق دون محرم، وإعفاء الأجانب من إظهار سجل الأسرة عند التسجيل لشغل الغرف فيها.



وأواخر الشهر الماضي أعلنت السعودية، للمرة الأولى في تاريخها، تفعيل "التأشيرة السياحية"، ليصبح بإمكان مواطني 49 دولة الحصول عليها إلكترونيا في زمن قياسي لا يتجاوز 7 دقائق.

المصدر: سبق + وكالات