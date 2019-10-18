تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات تظهر رد فعل مثير لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، لدى رؤيته والده حمد بن خليفة آل ثاني أثناء مباراة رياضية.

ويظهر مقطع الفيديو الذي حقق تفاعلا واسعا بين النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي الأمير تميم وهو يقبّل يد والده الجالس عند مدرج ملعب أثناء فعالية رياضية.

هنا يعجز الوصف عندما ينحني سمو الأمير المفدى @TamimBinHamad لتقبيل يد الوطن الأمير الوالد #حمد_بن_خليفة باني نهضة قطر الحديثة حفظكم الله لنا 🇶🇦♥️ pic.twitter.com/OAEf4W59Kz — Khalid AlMarri 🇶🇦 (@955ht) October 17, 2019

ويعتقد أن الفيديو سجّل أثناء المباراة النهائية لكرة الطائرة الشاطئية ضمن دورة الألعاب العالمية الشاطئية لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية - قطر 2019، والتي أقيمت الأربعاء في ملعب شاطئ الحي الثقافي "كتارا" بالدوحة بين الفريق القطري ونظيره الأمريكي وانتهت بفوز الأخير.

ونشر شقيقا أمير قطر، جوعان بن حمد وخليفة بن حمد، صورا من المباراة تظهر الأمير تميم ووالديه الشيخ حمد والشيخة موزا.

بروح الرياضة واهتمام المسؤول حضر صاحب السمو الأمير المُفدى نهائي الكرة الطائرة الشاطئية ..

وبروح الإلهام ومباركة الجهود حضر صاحب السمو الأمير الوالد و صاحبة السمو النهائي ..

حضوركما دعم وتحفيز ومشاركتكما تشريف وتكريم .. pic.twitter.com/fLvqCeDsB6 — جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) October 16, 2019

مشوار مشرف لأدعم الطائرة الشاطئية .. كان ختامه فضية العالم وذهبية حضور أصحاب السمو وتشجيعهم ✌🏻🇶🇦 pic.twitter.com/OEMpZLkROO — خليفة بن حمد (@KHK) October 16, 2019

المصدر: RT