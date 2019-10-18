قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن مصر لم ولن تقف ضد تنمية دول حوض النيل، مشيرا إلى أن القاهرة أسهمت في مساعدة هذه الدول على بناء سدود، لكنها لن تقبل المساس بحقوقها المائية.

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وأشار رئيس الحكومة المصرية خلال جلسة نقاش استضافها معهد الشرق الأوسط في واشنطن، إلى أن المياه قضية حياة للشعب المصري، مشيرا إلى أنه أجرى مباحثات مع نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، حول هذا الملف.

وردا على استفسار، إيد رويس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية السابق في مجلس النواب الأمريكي، حول ملف سد النهضة، عرض رئيس الوزراء بشكل مفصل جوانب هذا الملف، وثوابت الموقف المصري، مستعرضا المشاورات التي أجراها حول سد النهضة مع مسؤولي الإدارة الأمريكية والكونغرس خلال الزيارة.

واستهل مدبولي الجلسة بتقديم عرض واف حول تطورات الأوضاع في مصر منذ تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المسؤولية، مشيرا إلى أن "الرئيس المصري تسلم الحكم في ظل أوضاع اقتصادية صعبة كانت تنذر بانهيار اقتصادي محتوم، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات جريئة وعاجلة لإنقاذ الاقتصاد".

المصدر: وكالات