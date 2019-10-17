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بينس: تم الاتفاق مع تركيا على وقف إطلاق النار شمال شرق سوريا

قالن ولافرينتييف يتفقان على ضرورة منع تهديدات التنظيمات الإرهابية ووحدة سوريا

أخبار العالم العربي

قالن ولافرينتييف يتفقان على ضرورة منع تهديدات التنظيمات الإرهابية ووحدة سوريا
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ذكرت وكالة الأناضول أن الجانبين التركي والروسي اتفقا على ضرورة منع تهديدات التنظيمات الإرهابية وعلى سلامة ووحدة الأراضي السورية.

ويأتي هذا إثر لقاء بين مستشار الرئيس التركي، إبراهيم قالن، والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، في أنقرة اليوم الخميس لمناقشة الوضع في سوريا، كما تمت مناقشة الوضع في مدينتي منبج وإدلب بشمالي سوريا.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن الأربعاء الماضي إطلاق جيش بلاده، بالتعاون مع "الجيش الوطني السوري" الذي ترعاه أنقرة، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات بشمالي سوريا، لتطهيرها من "الإرهابيين"، وإنشاء "منطقة آمنة" داخل الأراضي السورية.

المصدر: وكالات 

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