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ميركل: لن نسلم أي أسلحة إلى تركيا ونطالبها بوقف العملية العسكرية في سوريا

أخبار العالم العربي

ميركل: لن نسلم أي أسلحة إلى تركيا ونطالبها بوقف العملية العسكرية في سوريا
Reuters
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل
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قالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، إن بلادها لن تسلم أي أسلحة إلى تركيا، إضافة إلى مطالبتها بوقف العملية العسكرية التي تشنها أنقرة في شمال سوريا.

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وأضافت ميركل قائلة في كلمة بالمجلس الأدنى للبرلمان اليوم الخميس: "ناشدت تركيا بقوة في الأيام القليلة الماضية... على إنهاء عمليتها العسكرية ضد القوات الكردية وأشدد على هذا من جديد الآن ..إنها مأساة إنسانية لها تأثيرات جيوسياسية هائلة، لذا فإن ألمانيا لن تسلم أي أسلحة لتركيا في ظل الأوضاع الحالية".

 وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن الأربعاء الماضي إطلاق جيش بلاده، بالتعاون مع "الجيش الوطني السوري" الذي ترعاه أنقرة، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من "الإرهابيين"، وإنشاء "منطقة آمنة" داخل الأراضي السورية.

المصدر:رويترز

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