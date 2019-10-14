وسط انتشار الجيش السوري في عدد من مناطق شمالي البلاد، ودعوات دولية لفرض عقوبات على أنقرة بسبب عمليتها "نبع السلام" في سوريا، أكدت أنقرة عزمها على مواصلة العملية حتى تحقيق أهدافها.

وكتب المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن عبر "تويتر" اليوم الاثنين:" الذين التزموا الصمت عندما سويت الموصل والرقة ودير الزور بالأرض وقتل آلاف المدنيين، يطلقون الدعوات لوقف العملية، وهم في حالة ذعر أمام نجاح عملية "نبع السلام"، ويهددون تركيا بالعقوبات"، مضيفا أن عملية "نبع السلام" الجارية ضد الإرهابيين شرق الفرات بسوريا لن تتوقف حتى تحقيق أهدافنا".

وأجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اجتماعا لبحث تطورات "نبع السلام" بحضور كبار القادة العسكريين، بينهم رئيس الأركان يشار غولر ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان وعدد من قادة الجيش.

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وأكد أكار أن "تل أبيض ورأس العين تحت السيطرة"، مضيفا أن "الجهود متواصلة لباقي المنطقة".

وقال: "كفاحنا ليس فقط ضد تنظيم "ي ب ك"، بل ضد جميع المنظمات الإرهابية لاسيما "داعش".. هدفنا الوحيد هو مكافحة الإرهاب".

وفي وقت سابق من اليوم قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه لا يتوقع حدوث مشاكل في منطقة عين العرب، رغم تحرك الجيش السوري إلى الشمال بالاتفاق مع الوحدات الكردية.

المصدر: "الأناضول"