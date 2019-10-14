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الجيش السوري يسيطر على مساحات واسعة ويقترب من الحدود مع تركيا

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الجيش السوري يسيطر على مساحات واسعة ويقترب من الحدود مع تركيا
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دخل الجيش السوري مدينة الطبقة ومطار الطبقة العسكري وبلدة عين عيسى وعددا من القرى والبلدات بريف الرقة اليوم، إضافة إلى بلدة تل تمر بريف الحسكة واقترب لـ6 كم من الحدود مع تركيا.

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وذكرت وكالة "سانا" أن وحدات من الجيش السوري دخلت صباح اليوم مدينة الطبقة وريفها ومطار الطبقة العسكري وبلدة عين عيسى بريف محافظة الرقة الشمالي وعددا كبيرا من القرى والبلدات في أرياف الرقة الجنوبي والجنوبي الغربي والشمالي.

واحتشد الأهالي على مدخل بلدة عين عيسى لاستقبال وحدات الجيش معربين عن ثقتهم بأن الجيش وحده القادر على حماية التراب السوري من أي معتد أو محتل.

ولفت مراسل الوكالة إلى أنه وسط ترحيب شعبي كبير دخلت وحدات أخرى من الجيش بلدة تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي للتصدي للعدوان التركي ومرتزقته من الإرهابيين.

واستقبل مئات المواطنين وحدات الجيش بالهتافات الوطنية والأهازيج معربين عن سعادتهم وشعورهم بالأمان بوصول الجيش لحمايتهم من العدوان التركي.

وفي الإطار ذاته تم رفع العلم السوري فوق عدد من مؤسسات الدولة ومنها المدارس في مدينتي الحسكة والقامشلي.

الجيش السوري يسيطر على مساحات واسعة ويقترب من الحدود مع تركيا

وذكر "المرصد السوري" أن قوات الجيش بدأت تنتشر في اللواء 93 بمنطقة عين عيسى شمال مدينة الرقة عند خطوط التماس مع القوات التركية.

وأضاف: "انتشرت قوات الجيش قرب مدينة الطبقة بريف الرقة، وفي شمال منطقة تل تمر".

الجيش السوري يسيطر على مساحات واسعة ويقترب من الحدود مع تركيا

وكان "المرصد" أفاد صباح اليوم بتحركات للجيش السوري ضمن المنطقة الواقعة بين مدينتي الحسكة ورأس العين، حيث تتواجد وحداته الآن على بعد 6 كم فقط من الحدود السورية التركية.

ومن المرتقب أن تتقدم قوات الجيش باتجاه منطقة رأس العين، كما شوهد مرور رتل تابع لقوات الجيش عبر بلدة تل تمر، بالإضافة لتحركات جنوب مدينة الطبقة بريف الرقة.

الجيش السوري يسيطر على مساحات واسعة ويقترب من الحدود مع تركيا

وذكر "المرصد" مساء أمس، أن قوات من الجيش السوري وقوات روسية انتشرت في المنطقة الفاصلة بين مناطق نفوذ مجلس منبج العسكري، ومناطق نفوذ "درع الفرات" بين العريمة وعون الدادات في الريف الحلبي، على أن تستكمل هذا الانتشار لاحقا عند الحدود السورية التركية في منطقة عين العرب (كوباني)، وصولا إلى منطقة الجزيرة والحدود السورية العراقية من جهة محافظة الحسكة.

المصدر: وكالات

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