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"حميميم": المسلحون في ريف اللاذقية يفعلون أنشطتهم الاستطلاعية والتخريبية

أخبار العالم العربي

AFP
عنصر من الجيش السوري (صورة أرشيفية)
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أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا "حميميم" أن مسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" كثفوا أنشطتهم الاستطلاعية والتخريبية في ريف اللاذقية، غربي سوريا.

وقال رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا اللواء أليكسي باكين، خلال إحاطة قدمها الأربعاء للصحافيين: "أرسلت (هيئة تحرير الشام) من جهة جسر الشغور باتجاه منطقة قرية كبانة ما لا يقل عن خمس مركبات مدرعة وراجمتي صواريخ".

بالإضافة إلى ذلك، وفقا لباكين، فإن انتهاكات وقف الأعمال القتالية لا تزال مستمرة على أراضي منطقة خفض التصعيد في إدلب، مشيرا إلى أنه فقط في يوم الثلاثاء 15 أكتوبر، تم تسجيل 22 استهدافا للبلدات في محافظات حلب واللاذقية وإدلب وحماة.

المصدر: إنترفاكس

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