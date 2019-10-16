السودان.. المجلس السيادي يصدر مرسوما بوقف إطلاق النار في عموم البلاد

جددت الحكومة السودانية قرارها بوقف إطلاق النار، معتبرة ذلك "دليلا على التزام الحكومة بالسلام خيارا استراتيجيا أقرته وثائق الفترة الانتقالية وتسنده الإرادة الشعبية في البلاد".

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وطالب عضو مجلس السيادة الانتقالي والمتحدث الرسمي باسم وفد الحكومة المفاوض، محمد حسن التعايشي، خلال مؤتمر صحفي، "مواقع التواصل الاجتماعي بأن تنأى بنفسها عن تسميم أجواء السلام في السودان من خلال بث الأكاذيب"، في إشارة إلى ما تناقلته المواقع عن قتال يدور بين القوات المسلحة وقوات الحركة الشعبية استخدم فيه الطيران.

وشدد التعايشي، على التزام وفد الحكومة بمواصلة الحوار حول السلام، قائلا "لا بديل للسلام إلا السلام".

وأوضح أن "أمام السودان فرصة تاريخية لتحقيق السلام الشامل وطي صفحة الحرب"، مبينا أن الأحداث التي وقعت مؤخرا بين مجموعات أهلية بمنطقة (خور الورل) في ولاية جنوب كردفان، لن تؤثر على عملية السلام وسيتم فتح تحقيق شامل بها وملاحقة الجناة ومحاسبتهم وفقا للقانون.

من جانبه، أكد رئيس لجنة الوساطة، توت قلواك، مواصلة ملفات التفاوض، معلنا بداية عملية التفاوض المباشر مع الجبهة الثورية، مشيدا بالتزام الحكومة السودانية تجاه قضية السلام.

المصدر: سونا