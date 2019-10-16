السودان.. خلافات داخل "قوى التغيير" بشأن إحياء ذكرى 21 أكتوبر

برزت خلافات داخل "قوى الحرية والتغيير" بشأن إحياء ذكرى 21 أكتوبر التي أسقط فيها السودانيون عبر انتفاضة شعبية نظام الرئيس السوداني الأسبق، إبراهيم عبود، في ستينات القرن الماضي.

إقرأ المزيد

وأقر عمر الدقير، رئيس "حزب المؤتمر السوداني" والقيادي في "قوى التغيير" بتلك الخلافات، مطالبا القوى بالتنسيق فيما بينها، خاصة في ظل تعدد الدعوات بشأن مسيرات مليونية بشعارات مختلفة خلال ذلك اليوم.

وحذر "حزب المؤتمر السوداني" عبر بيان أصدره، من أن جهات معادية للثورة تمتلك مخططات لإجهاض الفترة الانتقالية عبر تعبئة الجماهير ضد الحكومة للتغطية على "انقضاض عسكري على السلطة الانتقالية".

وكان الناشط السياسي السوداني عمار السجاد، أحد الداعين إلى مظاهرة مليونية في 21 أكتوبر، قال إن هذه المظاهرة تأتي بهدف "تصحيح مسار" الثورة وتحقيق أهدافها، مشددا على أنه "لا خلفية سياسية لها".

المصدر: RT + وكالات