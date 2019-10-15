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حسن نصر الله وفرنجية يؤكدان أهمية إعادة فتح معبر "البوكمال" الحدودي بين سوريا والعراق لصادرات لبنان

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حسن نصر الله وفرنجية يؤكدان أهمية إعادة فتح معبر
alahednews
الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ورئيس تيار المردة في لبنان سليمان فرنجية
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أكد الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله ورئيس تيار المردة في لبنان سليمان فرنجية، أهمية افتتاح معبر البوكمال على الحدود السورية العراقية، في تعزيز الصادرات اللبنانية.

ووفقا لوسائل إعلام لبنانية، فقد التقى نصر الله بفرنجية بحضور وزير الأشغال العامة للنقل يوسف فنيانوس، حيث أكدا على عودة العلاقات بين لبنان وسوريا والحفاظ على الاستقرار المالي.

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كما أكد الطرفان "موقفهما المعروف بضرورة عودة العلاقات بين لبنان وسوريا إلى وضعها الطبيعي وضرورة الحوار المباشر والرسمي مع الحكومة السورية، خاصة في مجالين هامين هما الاستفادة من الفرصة الكبيرة التي يتيحها إعادة افتتاح معبر البوكمال لتعزيز الصادرات اللبنانية عبر سوريا إلى العراق والعمل المشترك مع الحكومة السورية في مسألة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم وتخفيف الأعباء الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة على لبنان".

وأشارت وسائل الإعلام إلى أنه جرى خلال اللقاء "بحث معمق وشامل حول مختلف التطورات الإقليمية لا سيما آخر المستجدات على الساحتين العراقية والسورية".

المصدر: وسائل إعلام لبنانية

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