تعرقل التبادل التجاري بين العراق وسوريا

كشف قائممقام قضاء "القائم" في محافظة الأنبار العراقية أحمد جديان، عن عائق حال دون تبادل دخول الشاحنات العراقية والسورية، عبر المنفذ الحدودي الذي أعيد افتتاحه قبل 12 يوما.

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وقال جديان، إن "منفذ القائم – البوكمال، بين البلدين يعمل حاليا لحركة المسافرين فقط، ولم يشهد عبور أية شاحنة بين العراق وسوريا لغاية الآن".

وأعاد جديان أسباب تأخر حسم أمر دخول، وخروج الشاحنات التجارية بين البلدين، عبر المنفذ إلى "القرار الصادر حسب الاتفاق بين الجانبين العراقي والسوري، والذي ينص على ضرورة حصول سائقي الشاحنات السورية على الفيزا العراقية عن طريق السفارة في دمشق".

وأضاف، "طبق القرار على سائقي الشاحنات العراقية، مراجعة السفارة السورية في بغداد، للحصول على فيزا متعددة الأطراف، كي يسمح لهم بالعبور من خلال المنفذ".

كما أرجع جديان "سبب التأخر أيضا، إلى الأوضاع التي تشهدها بغداد في الآونة الأخيرة من تظاهرات وإغلاق للطرق، وتوتر أمني"، لافتا إلى محاولة التنسيق مع وزارة الداخلية، لكي يكون منح الفيزا من داخل المنفذ العراقي والسوري.

وأعلن المسؤول العراقي عن مغادرة أكثر من 100 مسافر عراقي للسياحة، إلى سوريا عبر المنفذ الذي افتتح بعد إغلاق دام سنوات، وقال "العراقيون مواطنون عاديون يذهبون إلى سوريا لأغراض السياحة والسياحة الدينية، لكن لم نلحظ توافد مسافرين من جهة الجانب السوري".

وافتتحت بغداد ودمشق منفذهما الرابط بين مدينتي القائم العراقية والبوكمال السورية في أيلول الماضي، بعد نحو 6 سنوات على إغلاقه إثر سيطرة تنظيم "داعش"، على مساحات واسعة من البلدين.

المصدر: وكالات