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افتتاح معبر القائم العراقي على حدود سوريا الاثنين المقبل

أخبار العالم العربي

افتتاح معبر القائم العراقي على حدود سوريا الاثنين المقبل
Reuters ALAA AL-MARJANI
معبر القائم على الحدود العراقية - السورية
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أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وافق على افتتاح معبر القائم على الحدود مع سوريا يوم الاثنين المقبل، الذي يقابله معبر البوكمال في سوريا.

ونقلت قناة "السومرية" العراقية عن مدير علاقات الهيئة علاء الدين القيسي، اليوم الجمعة، قوله إن "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وافق على افتتاح منفذ القائم الحدودي مع سوريا الاثنين المقبل، الموافق الـ 30 من سبتمبر الحالي".

وأكد مصدر مطلع لـ "السومرية" أن "افتتاح المنفذ سيكون أمام البضائع والمسافرين".

يذكر أن معبر القائم في محافظة الأنبار غربي العراق، تم تحريره من قبضة تنظيم "داعش" في نوفمبر عام 2017. وتأجلت إعادة افتتاح المعبر عدة مرات بسبب عدم الانتهاء من تأهيله.

المصدر: السومرية

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