انتقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعامل المصريين مع أزمة سد النهضة على مواقع التواصل الاجتماعي، واصفا ما يحدث بـ"المبالغة الكبيرة جدا".

جاء ذلك خلال مشاركته في الندوة التثقيفية الحادية والثلاثين للقوات المسلحة، حيث أرجع تفاقم أزمة سد النهضة إلى ما حدث في مصر عام 2011، قائلا: "لو مكنش اللي حصل في 2011، كان هيبقى في اتفاق قوي وسهل، وكنا هنقدر نوصل لتوافق، لكن لما البلد تكشف ضهرها وتعري كتفها أي حاجة تتعمل بقى، ولو مخدتوش بالكم هيتعمل فيكم أكتر من كدة".

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وتعليقا على الجدل الذي أثير حول تهنئة السيسي، لرئيس وزراء إثيوبيا بعد فوزه بجائزة نوبل، قال السيسي إن الأمور لا يجب أن تحل سوى بالاعتدال والتوازن.

وأعلن انتهاء الدولة من خطة لقطع مياه النيل عن الساحل الشمالي والبحر الأحمر، والاعتماد في هذه المناطق على تحلية المياه، مضيفا أنه تم الانتهاء تقريبا من هذه الخطة.

واختتم السيسي حديثه عن هذه القضية، قائلا: "إحنا كويسين أوي، مش في قضية المياه بس، لكن في جميع القضايا".

المصدر: الشروق