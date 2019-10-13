السيسي يعلن عن لقاء مرتقب مع رئيس الوزراء الإثيوبي في سوتشي لبحث سد النهضة

كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن لقاء مرتقب سيجمعه برئيس الوزراء الإثيوبي في سوتشي الروسية، لبحث قضية سد النهضة.

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وأضاف أن "ضعف الدولة في مصر عام 2011، هو الذي أدى إلى بناء سد النهضة"، مؤكدا أنه سيتعامل مع القضية "بهدوء وتوازن وحكمة".

ولفت السيسي، خلال ندوة تثقيفية للقوات المسلحة اليوم الأحد، إلى أن "هناك مبالغات في ردود الفعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول أزمة سد النهضة".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد التقى نظيره المصري سامح شكري في سبتمبر المنصرم، حيث أطلع الأخير الجانب الروسي على آخر تطورات مفاوضات سد النهضة.

كما أعرب "عن عدم ارتياح الجانب المصري لطول أمد المفاوضات مع إثيوبيا حول ملء وتشغيل السد".

وشدد شكري على أن "مسألة مياه نهر النيل تعد مسألة حياة ووجود بالنسبة لمصر".

المصدر: RT