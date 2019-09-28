التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نظيره المصري سامح شكري على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث قدم شكري شرحا للافروف حول آخر تطورات مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

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وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان صدر اليوم السبت في أعقاب اللقاء، إن شكري "حرص على تقديم شرح لنظيره الروسي حول آخر تطورات مفاوضات سد النهضة"، وأعرب شكري للافروف "عن عدم ارتياح الجانب المصري لطول أمد المفاوضات مع إثيوبيا حول ملء وتشغيل السد".

وشدد شكري على أن "مسألة مياه نهر النيل تعد مسألة حياة ووجود بالنسبة لمصر".

كما تناولت مباحثات الوزيرين سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين والارتقاء بها في مختلف المجالات، والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفق البيان.

وأكد شكري على الأهمية التي توليها مصر لدفع وتطوير العلاقات مع روسيا، وتكثيف التشاور السياسي إزاء التحديات الإقليمية والدولية.

وشدد شكري على ضرورة مواصلة العمل نحو تطوير العلاقات السياحية بين البلدين، معربا عن تطلع مصر لاستئناف رحلات الطيران الروسي إلى مصر بالمقاصد السياحية في أسرع وقت.

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وفيما يتعلق بالملفات الإقليمية، بحث لافروف وشكري مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة في سوريا وليبيا، حيث أكد شكري على ضرورة دعم الجهود الأممية للتوصل إلى حلول شاملة لكافة الأزمات.

المصدر: وزارة الخارجية المصرية