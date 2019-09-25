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بعد رفض اقتراح مصر.. إثيوبيا تعلن اكتمال أعمال بناء سد النهضة بنسبة 68.3%

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بعد رفض اقتراح مصر.. إثيوبيا تعلن اكتمال أعمال بناء سد النهضة بنسبة 68.3%
Reuters
سد النهضة الإثيوبي
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قالت شركة الكهرباء الإثيوبية إن الأعمال في مشروع سد النهضة الإثيوبي الكبير تسير بشكل جيد، حيث تم اكتمال الأعمال بنسبة 68.3%.

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وقال الرئيس التنفيذي للشركة، أبراهام بيلاي، إن المشروع قد اكتمل الآن بنسبة 68.3% وسيبدأ توليد 750 ميغاوات في العام المقبل.

وأشار إلى أن عملية بناء وحدتي طاقة بهدف توليدها قبل الانتهاء من المشروع، وصلت إلى منتصف الطريق.

وصرح الدكتور أبراهام بأن ارتفاع السد على اليسار والجانب الأيمن قد وصل أيضا إلى 145 مترا، ووفقا للمدير التنفيذي، سيتم الانتهاء من المشروع في عام 2023.

ورفضت إثيوبيا مؤخرا اقتراحا قدمته مصر بشأن عملية ملء خزان السد، حيث يتناقض الاقتراح مع الصفقة السابقة التي تم التوصل إليها بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان).

المصدر: وكالة الأنباء الإثيوبية

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