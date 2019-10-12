"قسد" تدعو التحالف الدولي لإغلاق الأجواء أمام الطائرات التركية

دعت "قوات سوريا الديمقراطية" التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة إلى إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات الحربية التركية.

وأكد مسؤول العلاقات العامة في "قوات سوريا الديمقراطية"، ريدور خليل في بيان له، اليوم السبت، أن القوات ستواصل التعاون مع التحالف ضد تنظيم "داعش"، وفي الوقت ذاته صد الهجوم التركي على شمال سوريا.

وقال خليل: "ندعو حلفاءنا للقيام بواجباتهم والعودة لتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والوفاء والالتزام بما وعدوا به، لا نريد منهم أن يقوموا بإرسال جنودهم لجبهات القتال ليخاطروا بحياتهم، كل ما نريده أن يقوموا بإغلاق المجال الجوي أمام الطيران التركي وهذا أمر يستطيعون فعله بكل سهولة".

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وأشار خليل إلى أن "الغزو التركي لم يعد يهدد بانتعاش "داعش"، بل أنعشه ونشط خلاياه في القامشلي والحسكة وكل المناطق الأخرى"، مشيرا إلى هجمات بسيارات ملغومة في المدينتين.

وأضاف: "ما زلنا إلى الآن نتعاون مع التحالف لمحاربة "داعش"، إننا الآن نحارب على جبهتين، جبهة الغزو التركي وجبهة داعش".

وأشار خليل إلى أن "الدولة التركية تسعى إلى احتلال كامل شمال وشرق سوريا"، مشيرا إلى أن "هناك أكثر من 200 ضحية مدنية" بين قتيل وجريح، مؤكدا مقتل 45 من مقاتلي "قسد" منذ بدء العملية العسكرية التركية.

المصدر: RT