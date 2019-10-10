أعلنت وزارة الدفاع التركية "تحييد" ما مجموعه 174 مقاتلا من الوحدات الكردية منذ بدء العملية العسكرية بشمال شرقي سوريا.

وجاء في تغريدة، نشرت في الحساب الرسمي لوزارة الدفاع التركية على "تويتر"، اليوم الخميس، أنه تم "تحييد" 19 عنصرا من "وحدات حماية الشعب الكردية" التي تعتبرها تركيا تنظيما إرهابيا، أثناء الغارات على مدينة رأس العين بشمال سوريا.

Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Rasulayn’daki bir sığınağa düzenlenen hava harekâtında 19 PKK/PYD-YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Böylelikle harekâtın başından itibaren etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 174 oldu.#MSB#TSK#BarışPınarıHarekatıpic.twitter.com/Z5BnbWM3NB — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 10 октября 2019 г.

وأضافت الدفاع التركية أن العدد الإجمالي للمقاتلين الذين تم "تحييدهم" منذ انطلاق عملية "نبع السلام" يوم الأربعاء 9 أكتوبر، بلغ 174 شخصا.

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وصرح مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، ياسين أقطاي، في حديث لقناة RT ضمن برنامج "قصارى القول"، اليوم الخميس، بأن العملية العسكرية بشمال سوريا ناجحة حتى الآن وتسير وفق الخطة.

المصدر: RT