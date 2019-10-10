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"سانا": أنباء عن انسحاب نحو 50 جنديا أمريكيا مع عشرات الآليات من محافظة الحسكة

"سانا": أنباء عن انسحاب نحو 50 جنديا أمريكيا مع عشرات الآليات من محافظة الحسكة

أخبار العالم العربي

Reuters
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أفادت وكالة "سانا" السورية للأنباء، بانسحاب قرابة 50 جنديا أمريكيا مع عشرات الآليات من محافظة الحسكة عبر معبر "سيمالكا" المائي غير الشرعي مع العراق.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت مطلع هذا الأسبوع عن سحب قواتها من سوريا، تزامنا مع استعدادات أنقرة لشن عملية عسكرية داخل الأراضي السورية.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الأربعاء، انطلاق العملية العسكرية التركية تحت اسم "نبع السلام" في شمال شرق سوريا.

يتبع..

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