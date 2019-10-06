أردوغان يؤكد لترامب ضرورة أن تقضي "المنطقة الآمنة" بسوريا على تهديد المسلحين الأكراد

شدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، على ضرورة أن تقضي إقامة "المنطقة الآمنة" شمال شرق سوريا على تهديد المسلحين الأكراد لتركيا.

وأفاد مكتب أردوغان بأن الرئيسين أجريا، اليوم الأحد، مكالمة هاتفية تبادلا فيها "الآراء حول القضايا الثنائية وموضوع المنطقة الآمنة التي من المخطط إقامتها شرق الفرات".

ونقلت الرئاسة التركية أن أردوغان أكد لترامب أن "إقامة المنطقة الآمنة شرط للقضاء على التهديد الإرهابي" الصادر عن "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا وذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني"، وكذلك لتهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وشدد الرئيس التركي خلال الاتصال على تصميم بلاده على استمرار مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا واتخاذ كافة التدابير الضرورية لتجنب ظهور مشكلة مشابهة في المنطقة.

وذكرت الرئاسة التركية أن أردوغان سيقوم في نوفمبر المقبل بزيارة إلى الولايات المتحدة بدعوة من ترامب لإجراء محادثات معه.

المصدر: وكالات