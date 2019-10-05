البنتاغون يعلق على تهديد تركيا بشن عملية عسكرية شمال شرق سوريا

أعربت وزارة الدفاع الأمريكية عن قلقها من احتمال شن تركيا عملية عسكرية غير منسقة مع الولايات المتحدة شمال شرق سوريا، مشيرة إلى أن حدوث ذلك قد يقوض المصالح الأمنية المشتركة للطرفين.

وقال البنتاغون، في بيان أصدره اليوم السبت على لسان المتحدث باسمه، شون روبرتسون: "ركزنا اهتمامنا على ضمان عمل آلية الأمن، وهذا يمثل الطريق الأفضل للتقدم بالنسبة لنا جميعنا".

وأضافت الوزارة: "ستثير أي عمليات عسكرية غير منسقة من قبل تركيا قلقا بالغا، لأنها قد تقوض مصالحنا المشتركة في مجال ضمان الأمن شمال شرق سوريا وهزيمة تنظيم داعش".

ومنذ ديسمبر العام الماضي، تخوض تركيا والولايات المتحدة، عقب اتفاق بين الرئيسي التركي، رجب طيب أردوغان، والأمريكي، دونالد ترامب، محادثات صعبة حول إنشاء "منطقة آمنة" شمال سوريا، تشمل أراضي شرق الفرات.

وتريد تركيا أن تكون المنطقة، التي تصفها الولايات المتحدة في تصريحاتها بـ"آلية الأمن"، على طول حدودها وبعمق 30 كيلومترا داخل سوريا مع تطهيرها من عناصر "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" المصنف إرهابيا من قبل أنقرة، وحاربت ضد تنظيم "داعش" ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من الولايات المتحدة.

وهددت تركيا مرارا بشن عملية عسكرية شرق الفرات، ستكون في حال تنفيذها الثالثة للقوات التركية في سوريا، محذرة الولايات المتحدة من أن أي تعثر في إنشاء المنطقة سيؤدي إلى إنهاء العمل المشترك بين الطرفين حول إقامتها، حيث تعتقد أنقرة أنه لم يتم حتى الآن تحقيق النتيجة المرجوة من هذه الخطة رغم إطلاق دوريات مشتركة بين الجانبين.

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق من السبت، أن بلاده ستنفذ عمليات جوية وبرية بشرق الفرات في سوريا "لإرساء السلام هناك"، قائلا إنها "باتت قريبة إلى حد يمكن القول إنها ستحدث اليوم أو غد".

وأوضح أردوغان: "أجرينا استعداداتنا وأكملنا خطة العملية العسكرية في شرق الفرات وأصدرنا التعليمات اللازمة بخصوص ذلك".

المصدر: وكالات