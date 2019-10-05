قالت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إنها لن تتردد في الدفاع عن نفسها وتحويل أي هجوم تركي إلى حرب شاملة على الحدود السورية-التركية.

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#SDF is committed to the security mechanism framework and has been taking necessary steps to preserve stability in the region. However we will not hesitate to turn any unprovoked attack by Turkey into an all-out war on the entire border to DEFEND ourselves and our people. — Mustafa Bali (@mustefabali) 5 octobre 2019

وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، مصطفى بالي، في تغريدة على "تويتر": "ملتزمون بإطار آلية الأمن ونقوموا بالخطوات اللازمة للحفاظ على الاستقرار في المنطقة"، مؤكدا أنهم لن يترددوا "في تحويل أي هجوم غير مبرر من جانب تركيا إلى حرب شاملة على الحدود بأكملها".

وتأتي تصريحات "قسد" ردا على ما أعلنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، عن عزم تركيا بدء عملية عسكرية برية وجوية بشرق الفرات في سوريا.

وتوجه أردوغان بسؤال إلى حلفاء تركيا قائلا: "افصحوا لنا، هل تعتبرون تنظيم (بي بي كا)/(ي ب ك) الذي تحاولون التستر عليه تحت اسم "قسد" منظمة إرهابية أم لا؟"، مؤكدا أن "العملية باتت قريبة إلى حد يمكن القول إنها اليوم أو غد".

المصدر: وكالات