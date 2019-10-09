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إطلاق 6 صواريخ من مدينة القامشلي السورية نحو بلدة نصيبين التركية الحدودية

أخبار العالم العربي

إطلاق 6 صواريخ من مدينة القامشلي السورية نحو بلدة نصيبين التركية الحدودية
Reuters MS
الحدود السورية التركية
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سقطت 6 صواريخ أطلقت من مدينة القامشلي السورية في قلب مدينة نصيبين التركية الحدودية، وفقا لما أفادت به وكالة "الأناضول".

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وأضافت الوكالة أن القذائف أطلقها عناصر من "حزب العمال الكردستاني" على البلدة التابعة لولاية ماردين.

ويأتي هذا التصعيد بعد إعلان تركيا عن بدء عملية عسكرية واسعة شمال شرقي سوريا، اليوم الأربعاء.

وكانت "قوات سوريا الديمقراطية" أكدت في وقت سابق أن المقاتلات التركية شنت ضربات جوية وسط حالة من الذعر الكبير بين الناس، حيث "قصفت الطائرات التركية مواقع في عين عيسى على عمق 50 كيلومترا داخل سوريا".

المصدر: وكالات

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