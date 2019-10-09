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مصر تستعد لافتتاح أكبر محطة مترو أنفاق في الشرق الأوسط وإفريقيا

أخبار العالم العربي

مصر تستعد لافتتاح أكبر محطة مترو أنفاق في الشرق الأوسط وإفريقيا
Reuters
مصر
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أعلن رئيس الهيئة القومية للأنفاق في مصر، اللواء عصام والي، عن انتهاء الأعمال بنسبة 99% في أكبر محطة مترو في الشرق الأوسط وإفريقيا وهي "هليوبوليس" بمساحة تقدر بنحو 10 آلاف متر مربع.

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وأوضح المسؤول المصري أن هذه المحطة مدرجة ضمن المرحلة الرابعة من الخط الثالث الممتد بمترو مصر الجديدة من "هارون" حتى "النزهة"، مشيرا إلى أنها ستكون جاهزة لاستقبال الركاب خلال أيام، حيث تتم حاليا مراجعة جميع وسائل الأمان والسلامة، لتوفير الحماية لجميع الركاب.

وقال والي في تصريحات لجريدة "الوطن" المصرية، إنه تم الانتهاء من تركيب ماكينات VTM لاستخراج تذاكر المترو آليا، لتخفيف زحام المواطنين أمام شبابيك التذاكر، لافتا إلى أنه لن يتم رفع أسعار تذاكر الخط الثالث للمترو عقب تشغيل محطة هليوبوليس.

المصدر: الوطن

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