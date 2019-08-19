كشفت صحيفة مصرية عن تفاصيل مفاوضات الحكومة المصرية للحصول على تمويل لمشروع "مونوريل" العاصمة الإدارية الجديدة، والسادس من أكتوبر، لافتة إلي أن قيمة القرض 2.5 مليار دولار.

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ووفقا لصحيفة "المال"، فإن خط مونوريل 6 أكتوبر يهدف إلى ربط محافظة الجيزة بداية من محطة جامعة الدول العربية بالخط الثالث لمترو الأنفاق، بمدن السادس من أكتوبر والشيخ زايد والتوسعات الجديدة بمدينة السادس من أكتوبر، بطول تقريبي 42 كم وعدد 12 محطة، لنقل 45 ألف راكب في الساعة باتجاه واحد، وفترة تنفيذ المشروع 42 شهرا اعتبارا من يناير 2020.

وأضافت الصحيفة أن القمية الإجمالية للقروض التي يتم التفاوض عليها لصالح المشروع تتوزع بواقع مليار دولار من بنك الاستثمار الأوربي، و900 مليون دولار من البنك الإنجليزي، و600 مليون دولار من البنك الأوربي لإعادة الإعمار.

ووقعت الحكومة المصرية خلال الأيام الماضية، عقد تنفيذ مشروع "مونوريل" العاصمة-6 أكتوبر مع تحالف شركات: بومباردية الكندية، والمقاولون العرب، أوراسكوم للإنشاءات.

المصدر: المال