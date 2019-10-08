اتهمت إثيوبيا الحكومة المصرية بمحاولة الحفاظ على سيطرتها على مياه النيل باقتراح تقول إنه سيهدد "سد النهضة" الذي يتم إنشاؤه على النيل الأزرق.

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ووفقا للتصريحات التي نقلتها وكالة "رويترز"، فإنها تبرز الصعوبات التي تواجه التوصل إلى حل وسط بين البلدين بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير.

وقالت إثيوبيا في تفسيرها لقرارها إن الخطة المصرية "متحيزة" وبها عيوب وستعرقل في نهاية الأمر تنميتها الاقتصادية.

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية في مذكرة بتاريخ الأول من أكتوبر تم توزيعها على السفارات، إن "اقتراح مصر محاولة للحفاظ على نظام أعلنته ذاتيا لتوزيع المياه يرجع للحقبة الاستعمارية واستخدام حق النقض ضد أي مشروع في نظام النيل".

وتعتمد مصر على النيل للحصول على ما يصل إلى 90 بالمئة من مياهها العذبة، وتخشى من أن السد، الذي يتم بناؤه في إثيوبيا بالقرب من الحدود مع السودان، سيحجم الإمدادات الشحيحة بالفعل.

المصدر: رويترز