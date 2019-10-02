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تحرك عاجل في مصر بعد تصريحات إثيوبيا حول "اقتراح مصر المضحك" بشأن سد النهضة

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تحرك عاجل في مصر بعد تصريحات إثيوبيا حول
Reuters
سد النهضة
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تقدم عضو مجلس النواب عن محافظة السويس في مصر النائب عبد الحميد كمال، اليوم الأربعاء، ببيان عاجل حول تصريحات المدير التنفيذي لسد النهضة ضد مصر والتهكم عليها.

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وقال النائب في بيانه إنه "استنادا وإعمالا لنص المادة (134) من الدستور والمادة (197) من اللائحة الداخلية برجاء توجيه بيان عاجل وطلب إحاطة إلى وزير الخارجية حول تصريحات المدير التنفيذي للمكتب الفني لسد النهضة الإثيوبي أحمد نجاش إن مصر تتصرف كأنها صاحبة "سد النهضة" واقتراحها "مضحك"، وهو تصرف غير مقبول عن مصر ويجب التعامل معه بحزم في هذا الملف حفاظا على حق الشعب المصري وحصته التاريخية في مياه النيل".

وتابع: "المسؤول الإثيوبي قام بالتهكم على مصر بالقول أن اقتراحات مصر دائما ما تثير الضحك وإن ما تقترحه مصر سيؤثر بشكل كبير على إثيوبيا وتجاهل المسؤول الإثيوبي حق مصر التاريخي بالاتفاقيات الرسمية في حصة مصر في مياه النيل".

وأضاف النائب في بيانه "باعتبار أن الأمر عاجل وخطير وهناك تصعيد من الجانب الإثيوبي وتجاهل حق مصر ومطالبها الشرعية والذي سبقه منذ أيام إعلان فشل مفاوضات سد النهضة برجاء توجيه بيان عاجل واستدعاء وزير الخارجية لتوضيح الأمر، الذي يهم الشعب المصري والأمن والسلم الاجتماعي".

المصدر: المصري اليوم

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