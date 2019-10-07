أفادت مصادر سورية كردية متطابقة بأن التحالف الدولي أرسل قافلة إمدادات جديدة لقوات سوريا الديمقراطية في مدينة القامشلي على حدود تركيا، بالتزامن مع انسحاب القوات الأمريكية من هناك.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، نقلا عن مصادر وصفها بالموثوقة، دخول عشرات الشاحنات للتحالف الدولي من إقليم كردستان العراق إلى شمال شرق سوريا، ويقدر عددها بنحو 80 شاحنة مغلقة، من ضمنها سيارات عسكرية، بالتزامن مع انسحاب القوات الأمريكية من مناطق في كردستان سوريا، وقرب انطلاق عملية عسكرية تركية شمال سوريا.



من جانبها ذكرت شبكة "رووداو" نقلا عن مراسلها في شمال شرق سوريا أن "أكثر من 70 شاحنة إمدادات جديدة من التحالف الدولي دخلت إلى رميلان".

وأضافت أن "الشاحنات دخلت من معبر سيمالكا الحدودي باتجاه القامشلي"، مبينة أنها "محملة بحاويات وسيارات وعتاد".



المصدر: المرصد السوري لحقوق الانسان + شبكة رووداو