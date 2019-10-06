عودة خدمة الإنترنت في العراق

أفادت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الأحد، بأن خدمة الإنترنت عادت إلى معظم أنحاء البلاد بما في ذلك العاصمة بغداد، بعد انقطاعها في الأيام الماضية تزامنا مع استمرار الاحتجاجات.

وتوقفت خدمة الإنترنت في عموم أنحاء العراق ما عدا إقليم كردستان شمالا، منذ الخميس الماضي، مع استمرار الاحتجاجات التي تشهدها البلاد للمطالبة بتحسين الخدمات.

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وبحسبما نقلته وكالة "الأناضول"، فقد أعلن مرصد "نت بلوكس"، صباح الأحد، عودة الإنترنت بشكل جزئي إلى العراق، فيما يستمر حجب مواقع التواصل.

وفي بيان له، قال المرصد المتخصص في مراقبة الأمن السيبراني وإدارة الإنترنت، إنه "تم التأكد من عودة الإنترنت إلى العراق بعد 78 ساعة من حجبه".

وأوضح أن "مؤشرات حركة بيانات الاتصال تصل إلى 60%"، وأضاف أنه "ما زالت موقع التواصل الاجتماعي محجوبة لمعظم المستخدمين".

ويشهد العراق احتجاجات عنيفة منذ الثلاثاء الماضي، بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب والوسط.

ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم وباتوا يدعون لاستقالة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي؛ إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات ما أوقع أكثر من 100 قتيل فضلا عن آلاف الجرحى.

ويتهم المتظاهرون قوات الأمن بإطلاق النار عليهم، فيما تنفي الأخيرة ذلك وتقول إن "قناصة مجهولين" يطلقون الرصاص على المحتجين وأفراد الأمن على حد سواء لخلق فتنة.

المصدر: RT + وكالات